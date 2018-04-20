|
Пашинян: Мы начинаем блокировать дороги грузовиками, если наш план удастся, до победы останется несколько дней
20.04.2018 11:24
Оппозиционный депутат Никол Пашинян, возглавляющий протестное движение в Армении, объявил о начале блокады транспортных коммуникаций.
«Мы начинаем операцию по блокированию дорог грузовиками. Сегодня очень важный день. Если наш план удастся, до победы останется несколько дней», - заявил Пашинян на странице в Facebook.
Пашинян считает, что блокада транспортных коммуникаций должна показать, что премьер-министр Серж Саргсян не владеет ситуацией в стране.
Радикальная оппозиция проводит акции протеста с 13 апреля в виду того, что на пост премьер-министра страны была представлена кандидатура экс-президента Сержа Саргсяна. Несмотря на выступления, 17 апреля парламент избрал Саргсяна премьером, Пашинян же заявил о начале «бархатной революции».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна