Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пашинян: Мы начинаем блокировать дороги грузовиками, если наш план удастся, до победы останется несколько дней


20.04.2018   11:24
Оппозиционный депутат Никол Пашинян, возглавляющий протестное движение в Армении, объявил о начале блокады транспортных коммуникаций.

«Мы начинаем операцию по блокированию дорог грузовиками. Сегодня очень важный день. Если наш план удастся, до победы останется несколько дней», - заявил Пашинян на странице в Facebook.

Пашинян считает, что блокада транспортных коммуникаций должна показать, что премьер-министр Серж Саргсян не владеет ситуацией в стране.

Радикальная оппозиция проводит акции протеста с 13 апреля в виду того, что на пост премьер-министра страны была представлена кандидатура экс-президента Сержа Саргсяна. Несмотря на выступления, 17 апреля парламент избрал Саргсяна премьером, Пашинян же заявил о начале «бархатной революции».







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Банк Грузии» создал Tourist Card специально для туристов
Транзит нефти по трубопроводам Грузии в I квартале вырос на 2,8%
Грузия начинает новую маркетинговую кампанию на Tripadvisor
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
В январе–марте абхазы почти полностью забрали электроэнергию Ингури ГЭС и Варднил ГЭС
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Полиция в Ереване задержала 100 демонстрантов
Омбудсмен Армении осудил насилие в отношении журналиста Тирайра Мурадяна
Никол Пашинян – «Сигналь, если ты против Сержа Саргсяна» (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна