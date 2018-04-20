Пашинян: Мы начинаем блокировать дороги грузовиками, если наш план удастся, до победы останется несколько дней

20.04.2018 11:24 Оппозиционный депутат Никол Пашинян, возглавляющий протестное движение в Армении, объявил о начале блокады транспортных коммуникаций.



«Мы начинаем операцию по блокированию дорог грузовиками. Сегодня очень важный день. Если наш план удастся, до победы останется несколько дней», - заявил Пашинян на странице в Facebook.



Пашинян считает, что блокада транспортных коммуникаций должна показать, что премьер-министр Серж Саргсян не владеет ситуацией в стране.



Радикальная оппозиция проводит акции протеста с 13 апреля в виду того, что на пост премьер-министра страны была представлена кандидатура экс-президента Сержа Саргсяна. Несмотря на выступления, 17 апреля парламент избрал Саргсяна премьером, Пашинян же заявил о начале «бархатной революции».

















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