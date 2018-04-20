Хухашвили: Бидзина Иванишвили должен вернуться в политику и баллотироваться в президенты

20.04.2018 11:28 Эксперт Гия Хухашвили считает, что Бидзина Иванишвили должен вернуться в политику. Как заявил Хухашвили в программе «360 градусов» на «Палитраньюс», Иванишвили должен баллотироваться в президенты.



«Бидзина Иванишвили должен баллотироваться в президенты. Его президентство восстановит институциональный порядок в стране. После этого при его гарантии должны состояться конкурентные выборы, мы получим мультипартийный парламент и затем, если хочет, может уйти из политики», - сказал Хухашвили.

По его словам, процессы в парламентском большинстве похожи на ситуацию в классе, из которого посреди урока вышел учитель.



«Происходит примерно такое: представьте, в школе учитель выйдет посреди урока, в классе в это время шум и гам, швыряют друг в друга самолетики и т.д. Примерно это сейчас и происходит. Учитель ушел из класса несвоевременно, и в классе начался хаос… Если учитель не вернется в класс, получим плохую ситуацию. Они политически незрелые люди, которые сами не знают, что говорят. Учитель должен чувствовать ответственность, что не следует оставлять детей посреди урока. Это объективная необходимость, чтобы он принял это решение и вернулся в политику», - заявил Хухашвили.















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