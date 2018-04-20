Мэрия начинает укрепление и реабилитацию всех металлических пешеходных мостов в масштабах столицы

20.04.2018 12:58 Мэрия Тбилиси начинает укрепление и реабилитацию всех металлических пешеходных мостов, имеющихся в масштабах столицы. Об этом «IPN» сообщил заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани.



«В начале следующей недели уже будет оформлен договор с компанией, в обязанностях которой будет укрепление и реабилитация непосредственно этих пешеходных мостов. Проведена проверка всех мостов в масштабе города. Чтобы население пользовалось ими безопасно, аварийные мосты будут реабилитированы. С той недели мы начнем этот процесс, реабилитация продолжится весь год, так как сейчас мост может быть прочным, а через 3 месяца потребуется вмешательство. Будет новая компания, которая все это выполнит», - сообщил Бенделиани.



Как сообщили в столичной мэрии, работы по реабилитации мостов выполнит компания «Универсалмшени», их стоимость 237 732 лари. По их же информации, в масштабе столице в муниципальной собственности 34 металлических моста. Как заявляют в мэрии, до сих пор их реабилитация не проводилась.















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