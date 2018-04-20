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Министр финансов США: санкции против России достигли цели


20.04.2018   13:16
Поледний раунд санкций, введенных США против ряда российских предпринимателей, госслужащих и компаний, возымел тот эффект, которого добивались в Вашингтоне. Об этом заявил глава министерства финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу Fox.

По словам Мнучина, Соединенные Штаты "не боятся" применять санкции в отношении России и готовы к их ужесточению в будущем, однако не будут объявлять о намерении ввести новые санкции заранее.

В воскресенье, 15 апреля, постпред США в ООН Никки Хейли сообщила о том, что уже на следующий день будут введены новые санкции против России в связи с ее поддержкой сирийского президента Башара Асада. Белый дом, однако, впоследствии отверг это, заявив лишь, что вопрос о новых санкциях рассматривается. Мнучин подтвердил, что сперва решение о санкциях было принято, а затем отложено, о чем Хейли не успели поставить в известность.

6 апреля министерство финансов США внесло в санкционный список нескольких крупных российских бизнесменов, в том числе Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, а также ряд принадлежащих им компаний. Это привело к падению курса рубля и котировок на Московской бирже, а также резкому падению акций компании Дерипаски "РусАл" на мировых биржах.






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