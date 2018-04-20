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В Ереване полиция задержала 37 участников акций "Отвергни Сержа"


20.04.2018   13:16
В Ереване в пятницу сторонники оппозиционного движения, выступающего против назначения премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна,вновь перекрываютулицы и блокируют движение транспорта. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Накануне лидер протестов, глава оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян анонсировал "тотальное перекрытие улиц по всему Еревану" и блокирование станций метро.

Полиция продолжает задерживать демонстрантов. Так сегодня утром были доставлены в полицию 37 участников протестов, в том числе один из лидеров движения "Отвергни Сержа" Давид Санасарян. Позже он был отпущен.В четверг были задержаны не менее 125 человек. ОБСЕ выразила обеспокоенность сообщениями о случаях несоразмерного применения силы полицией в отношении мирных демонстрантов, в том числе несовершеннолетних. Вчера же суд арестовал на два месяца гражданского активиста Тиграна Мазманяна. Ему предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков.

В Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром бывшего десять лет президентом Армении Сержа Саргсяна. Перед окончанием полномочий Саргсяна конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой, реальная власть перешла в руки главы правительства. Оппозиция обвиняет Саргсяна в захвате власти.

17 апреля, в день, когда парламент Армении избрал Саргсяна на должность премьера, глава парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян объявил о начале бескровной "бархатной" революции.






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