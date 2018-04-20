|
Кантария: Чем дольше будет откладываться заседание большинства, тем сильнее осложнится ситуация
20.04.2018 13:45
Депутат парламентского большинства Нукри Кантария считает, что чем дольше будет откладываться заседание парламентского большинства, тем сложнее будет урегулировать проблему.
Как заявил Кантария, он не обладает информацией о предположительной дате проведения встречи парламентского большинства.
«У меня нет информации о том, состоится ли заседание парламентского большинства на будущей неделе или осенью. Чем дольше будет откладываться встреча, тем сильнее и сильнее осложнится ситуация, так как проблему нужно вылечить и решить, а не усыплять»,- заявил депутат.
Заседание парламентское собрание большинства должно было состояться 19 апреля, но оно было отложено.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна