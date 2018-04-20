Кантария: Чем дольше будет откладываться заседание большинства, тем сильнее осложнится ситуация

20.04.2018 13:45 Депутат парламентского большинства Нукри Кантария считает, что чем дольше будет откладываться заседание парламентского большинства, тем сложнее будет урегулировать проблему.



Как заявил Кантария, он не обладает информацией о предположительной дате проведения встречи парламентского большинства.



«У меня нет информации о том, состоится ли заседание парламентского большинства на будущей неделе или осенью. Чем дольше будет откладываться встреча, тем сильнее и сильнее осложнится ситуация, так как проблему нужно вылечить и решить, а не усыплять»,- заявил депутат.



Заседание парламентское собрание большинства должно было состояться 19 апреля, но оно было отложено.















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