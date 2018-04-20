Вольский: Мы должны больше обращать внимание на высказывания друг друга

20.04.2018 13:54 «В заявлении Давида Чичинадзе нет ничего оскорбительного, просто, мы ходим по одному корридору и не должны разговаривать друг с другом с помощью прямого эфира», — заявил вице — спикер парламента Гия Вольский.



По его словам, депутаты не должны обращать внимание на подобные вещи.



«Эти высказывания интересны для медии, но для меня они не актуальны. Давид Чичинадзе ученый человек и имеет большой опыт в тех отраслях, по которым работает в комитетах. В его высказываниях нет ничего оскорбительного, просто, мы ходим по одному корридору и не должны разговаривать друг с другом с помощью прямого эфира. Это задача и идея, из — за которой в ближайшее время мы проведем заседание», — заявил Вольский.



Вместе с тем, по его словам, депутаты должны больше обращать внимание на высказывания друг друга и проявлять больше осторожности.



По оценке вице – спикера парламента Гии Вольского, заявление Давида Чичинадзе по поводу «коллективных Зардиашвили» было некорректным.



Позднее Давид Чичинадзе откликнулся на заявление Вольского и вспомнил персонажа Киплинга из «Маугли», что Вольский не отличает, что корректоно, а что нет.















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