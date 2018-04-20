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Утечка документов ЕС демонстрирует сговор и сокрытие Брюсселем злоупотреблений путинского «Газпрома»


20.04.2018   14:57
"Сенсационные документы ЕС, открывающие общественности намеренные нарушения законов ЕС и систематическое политическое запугивание в течение почти 10 лет, обнажают жестокий удушающий контроль Владимира Путина над поставками газа в Европу", - пишет The Telegraph. "В результате самого длительного в истории ЕС расследования был сделан вывод, что энергетический гигант "Газпром", контрольный пакет которого принадлежит Кремлю, пользовался своим колоссальным могуществом, чтобы давить на уязвимые государства Восточной Европы и дробить объединенный рынок энергоносителей ЕС с помощью политики принудительного ценообразования", - утверждает журналист Эмброз Эванс-Причард.

"Доклад наводит на мысль, что Германия наслаждается сделкой на льготных условиях с "Газпромом", получая конкурентные преимущества в области издержек на газ в ущерб экономикам других стран ЕС и оставляя прифронтовые государства на милость московской тактике выкручивания рук", - пишет автор.

"Сотни страниц, просочившихся из Еврокомиссии, рисуют экстраординарную картину хищнического поведения, причем "Газпром" действовал как "полицейская служба" российской внешней политики. С Болгарией обращались чуть ли не как с колонией, а Польшу принуждали оплачивать по непомерным ценам импортный газ, поступавший по газопроводам из Сибири", - говорится в статье.

"Этот свод документов, тайно переданный депутатам Европарламента (при редкостном нарушении правил секретности), равносилен "взрыву политической бомбы". Он ставит хваленый директорат ЕС по делам конкуренции в крайне неудобное положение. Бумаги намекают на то, что Брюссель узнал всю правду, но все равно закрывает на нее глаза, готовясь достичь закулисной договоренности с Москвой и не считаясь с фундаментальными принципами законодательства ЕС", - утверждает Эванс-Причард.

"Ключевой доклад (он называется "Изложение целей") - это конфиденциальное обвинительное заключение или обвинительный акт директората по делам конкуренции. Он был составлен в 2015 году после расследования, которое длилось четыре года; это последовало за самыми впечатляющими "рейдами на рассвете", которые когда-либо осуществлялись элитной "группой спецназа" Комиссии", - говорится в статье.

"В нем сказано, что "Газпром" нарушил множество законов ЕС и практиковал "насильственное поведение", устанавливая "несправедливые цены" и извлекая выгоду из своего "господствующего положения". Комиссия призвала наложить штрафы в размере 30% соответствующих продаж или до 10% оборота в целом", - передает журналист. "Комиссия считает, что нарушение было совершено намеренно. "Газпром" полностью сознает незаконный характер как минимум некоторых из различных контрактных и неконтрактных мер", - сказано в документе.

"С тех пор "Газпром" частично изменил политику, но многое остается неизменным", - пишет Эванс-Причард.

Вышеупомянутый доклад Еврокомиссии наводит на мысль, что проект газопровода "Северный поток-2" "вряд ли отвечает интересам всех членов ЕС и целям ЕС в энергетике", заключает автор статьи.






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