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Ценность гражданства Грузии существенно выросла


20.04.2018   15:32
Создатели Индекса гражданств мира (The Henley & Partners – Kochenov Quality of Nationality Index, QNI) дали объективную оценку 209 гражданствам мира и ранжировали их по разным показателям за период с 2013 по 2017 год.

В 2017 году, впервые за последние пять лет, первое место досталось Франции (81,7%). Германия – лидер прошлогодних рейтингов – опустилась на второе место (81,6%). Страны в первой десятке Индекса практически не изменились: Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, Швейцария, Австрия. Единственное изменение – Ирландия заменила в десятке лидеров Испанию, которая переместилась на 11-е место. Замыкают список Афганистан (14,6%) и Сомали (13,4%).

Грузия за год поднялась с 104-го на 84-е место, оказавшись страной с самым заметным ростом ценности гражданства в мире. В 2017 году грузинское гражданство получило 35,2%, что на 6,1% выше, чем в прошлогоднем рейтинге. Основная причина такого роста – введение безвизового режима со странами Шенгенской зоны 28 марта 2017 года. Количество стран с безвизовым въездом для граждан Грузии за год увеличилось с 69 до 101 страны. За пять лет показатель грузинского гражданства в Индексе улучшился на 8,4%.

Страны, в которых можно получить гражданство через инвестиции в экономику страны, традиционно занимают высокие позиции в рейтинге. Среди них наибольшей ценностью обладает гражданство Австрии (10-е место с показателем 78,9%). Мальта занимает 23-е место с показателем 74,9%, следом расположился Кипр с показателем 73,3%. Среди карибских стран с инвестиционными программами самое высокое место в рейтинге занимает Антигуа и Барбуда – 56-е место (41,9%).

QNI – первый рейтинг, который учитывает как внутренние факторы (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах), влияющие на качественные показатели того или иного гражданства.

QNI анализирует массив статистических данных для предоставления объективной картины о возможностях и ограничениях каждого гражданства.






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