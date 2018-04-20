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Хухашвили: Бидзина Иванишвили должен вернуться в политику, и баллотироваться в президенты


20.04.2018   16:09
Эксперт Гия Хухашвили считает, что Бидзина Иванишвили должен вернуться в политику. В передаче "360 градусов" телекомпании "Палитраньюс" он заявил, что Бидзина Иванишвили должен баллотироваться в президенты.

"Бидзина Иванишвили должен баллотироваться в президенты. Его пребывание президентом восстановит институциональный порядок в стране. Тинейджеры будут вынуждены угомониться. После этого под его гарантией должны состояться конкурентные выборы, мы должны получить мультипартийный парламент, а потом если хочет, пусть уходит из политики"- заявил Гия Хухашвили.

По его же словам, процессы в парламентском большинстве схожи с ситуацией в классе после того, как учитель вышел из класса.

"Происходит примерно следующее: представьте, в школе учитель вышел из комнаты посреди урока, в это время класс веселится, кидаются самолетиками и т.д. Сейчас происходит примерно это. Педагог оставил класс в неурочное время, и в классе начался хаос. В конечном итоге, получилось так, что они и школу не смогли закончить. Если учитель не вернется в класс, получим плохую картину. Это политически незрелые люди, которые сами не знают, что говорят. Учитель должен чувствовать ответственность, что нельзя оставлять детей посреди урока. Есть объективная необходимость, чтобы он принял это решение, и вернулся в политику. Никто не хочет брать ответственность, нарушена система формирования и принятия решения, царит абсолютный хаос"- говорит эксперт.







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