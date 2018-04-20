Кандидат в президенты от «Грузинской мечты» будет назван ближе к выборам

20.04.2018 17:30 По информации председателя парламента Ираклия Кобахидзе, партия «Грузинская мечта» назовет своего кандидата на президентских выборах в июле или августе.



Как заявил Кобахидзе, представлять кандидата пока преждевременно.



«Кандидат в президенты, предположительно, будет назван во второй половине лета, июле — августе.



По поводу кандидата были проведены только предварительные консультации. Их даже нельзя назвать консультациями. Обсуждения продолжатся и на их основании мы выберем кандидата в президенты», — отметил Ираклий Кобахидзе.



Президентские выборы в Грузии пройдут в октябре этого года.















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