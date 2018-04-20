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Кандидат в президенты от «Грузинской мечты» будет назван ближе к выборам
20.04.2018 17:30
По информации председателя парламента Ираклия Кобахидзе, партия «Грузинская мечта» назовет своего кандидата на президентских выборах в июле или августе.
Как заявил Кобахидзе, представлять кандидата пока преждевременно.
«Кандидат в президенты, предположительно, будет назван во второй половине лета, июле — августе.
По поводу кандидата были проведены только предварительные консультации. Их даже нельзя назвать консультациями. Обсуждения продолжатся и на их основании мы выберем кандидата в президенты», — отметил Ираклий Кобахидзе.
Президентские выборы в Грузии пройдут в октябре этого года.
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