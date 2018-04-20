«Европейская Грузия» предлагает разработать законодательные механизмы против российской пропаганды

20.04.2018 17:34 "Европейская Грузия" выступает с инициативой разработки законодательных механизмов против российской пропаганды и дезинформации, и начала консультации на данную тему с прозападными силами, неправительственными организациями, и экспертами.



Инициатива "Европейской Грузии" содержит изменения в нескольких направлениях, в том числе запрещение поступления бюджетных средств, и ограничение финансирования российским государством неправительственных организаций и медиа средств, занятых российской пропагандой. Законодательный пакет внесут в парламент на рассмотрение через 2-3 недели.



"Мы считаем, что следует запретить, чтобы ЮЛПП и НПЮЛ, которые щедро дают бюджетные средства медиа изданиям, напрямую занимающимся озвучиванием ксенофобских посланий, пророссийской пропагандой, необходимо ограничить эти средства"- заявил член "Европейской Грузии" Серги Капанадзе.



По мнению директора офиса Грузии Национально-демократического института (NDI) США Лоры Торнтон, планируется расширенная конференция в связи с преодолением российской дезинформации.















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