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«Европейская Грузия» предлагает разработать законодательные механизмы против российской пропаганды


20.04.2018   17:34
"Европейская Грузия" выступает с инициативой разработки законодательных механизмов против российской пропаганды и дезинформации, и начала консультации на данную тему с прозападными силами, неправительственными организациями, и экспертами.

Инициатива "Европейской Грузии" содержит изменения в нескольких направлениях, в том числе запрещение поступления бюджетных средств, и ограничение финансирования российским государством неправительственных организаций и медиа средств, занятых российской пропагандой. Законодательный пакет внесут в парламент на рассмотрение через 2-3 недели.

"Мы считаем, что следует запретить, чтобы ЮЛПП и НПЮЛ, которые щедро дают бюджетные средства медиа изданиям, напрямую занимающимся озвучиванием ксенофобских посланий, пророссийской пропагандой, необходимо ограничить эти средства"- заявил член "Европейской Грузии" Серги Капанадзе.

По мнению директора офиса Грузии Национально-демократического института (NDI) США Лоры Торнтон, планируется расширенная конференция в связи с преодолением российской дезинформации.






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