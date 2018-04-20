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Депутаты Европарламента призывают страны ЕС к бойкоту Чемпионата мира


20.04.2018   19:23
60 депутатов Европарламента призывают правительства стран — членов ЕС к бойкоту Чемпионата мира по футболу в России. Об этом в «Твиттер» написала председатель партии Зелёных. германский депутат Ребекка Хармс.

«60 членов Европарламента просят правительства стран ЕС, воздержаться от посещения ЧМ по футболу 2018 года. Мир, спорт и Путин? Это невозможно», — пишет Хармс.

До этого распространилась информация, что 46 членов Европарламента подписали письмо, в котором призывают лидеров Евросоюза к объявлению бойкота Чемпионата мира в России.

«Пока Путин продолжает аннексию Крыма, держит в тюрьме украинских политзаключенных и поддерживает войну на востоке Украины, мы не будем подавать вид, как будто этот турнир проводит наш добрый сосед», — говорится в письме европарламентариев.

В заявлении депутатов отмечается, что отравление Скрипалей в Солсбери является последним случаем, когда Владимир Путин надсмеялся над европейскими ценностями.






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