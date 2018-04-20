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Министр образования Грузии побывал в БГУ


20.04.2018   20:02
Сегодня в Бакинском государственном университете (БГУ) побывали министр образования и науки Грузии Михеил Чхенкели, ректор Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили Георгий Шервашидзе и чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Теймураз Шарашенидзе, сообщает азербайджанский вуз в пятницу.

Выступая перед делегацией Грузии, ректор, академик Абель Магеррамов говорил о том, что Азербайджан и Грузию связывают давние исторические добрососедские отношения во многих сферах жизни. Академик рассказал о достижениях БГУ, который находится в преддверии своего столетнего юбилея. «Всего один год разделяет нас от юбилея Тбилисского государственного университета, отмеченный в феврале. Юбилей БГУ будет отмечаться как на государственном, так и международном уровне», - сказал академик. Абель Магеррамов, отметив, что БГУ в городе Газах, на границе с Грузией, имеет свой филиал, довел до внимания гостей, что в БГУ преподаются 14 иностранных языков, в том числе грузинский язык. Вуз расширяет международное сотрудничество с ведущими университетами мира, динамично развиваются отношения с Тбилисским государственным университетом в рамках проектов TEMPUS, ERASMUS+ и многих других. По словам ректора БГУ, есть необходимость в обновлении подписанного в 2005 году меморандума о сотрудничестве двумя вузами.

В свою очередь министр образования и науки Грузии Михеил Чхенкели рассказал о межгосударственных отношениях, проделанной работе в сфере науки и образования и пригласил академика Абеля Магеррамова на образовательный фестиваль в Грузии.

Ректор Георгий Шервашидзе, рассказав о возглавляемом им вузе, наградил ректора БГУ золотой медалью Тбилисского государственного университета, и отметил, что она вручается иностранному ученому впервые.

Затем ректоры - Абель Магеррамов и Георгий Шервашидзе подписали новое соглашение.

В конце встречи министру образования и науки Грузии Михеилу Чхенкели за вклад в развитие связей между нашими странами и народами вручен плакет «Почетного гостя» БГУ.

Ректору Тбилисского государственного университета Георгию Шервашидзе за вклад в исторические дружественные отношения между двумя вузами вручен плакет «Почетного друга» БГУ.

Чрезвычайному и полномочному послу Теймуразу Шарашенидзе вручен плакет БГУ.






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