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Население Панкисского ущелья требует встречи с премьер-министром


20.04.2018   20:29
Население Панкисского ущелья требует встречи с премьер-министром. Об этом заявили панкисцы, собравшиеся сегодня в доме Темирлана Мачаликашвили. Они предлагают Георгию Квирикашвили приехать в ущелье и призывают заинтересоваться делом Темирлана Мачаликашвили.

«Мы просили о встрече с генеральным прокурором, но этого не произошло. Теперь же мы требуем встречи с премьер-министром и чтобы он заинтересовался деталями дела Темирлана Мачаликашвили. Предлагаем премьеру приехать в ущелье…Также мы требуем, чтобы семье Темирлана был присвоен статус пострадавших, Темирлану – статус невиновного, а также чтобы все виновные лица были наказаны», - завили представители салафитской общины.






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