Парламент принял поправки к правилам финансирования партий

20.04.2018 20:34 Парламент Грузии 18 апреля 77 голосами против одного принял поправки к Закону «О политических объединениях граждан», в результате которых в силу вошли новые правила финансирования партий.



Законодательную инициативу, которая была зарегистрирована в октябре 2017 года, подготовили два депутата Грузинской мечты – представителем фракции «Промышленники» Симоном Нозадзе и членом фракции«Социал-демократы» Гией Жоржолиани.



По новым правилам, те партии, которые получат, как минимум, один мажоритарный мандат (самостоятельно или в избирательном блоке) и создадут фракцию, смогут получать бюджетное финансирование.



До этого государственное финансирование получали только те партии, которые на выборах получали не менее 3% голосов (самостоятельно или избирательном блоке) на предыдущих парламентских или местных выборах. Это правило остается в силе.



В результате, партия Промышленников, которая на парламентских выборах 2016 года получила только 0,78% голосов, но в Хашурском мажоритарном округе смогла получить мандат и создала фракцию в рамках большинства Грузинской мечты, ежегодно будет получать государственное финансирование в размере 600 000 лари.



Три неправительственные организации, в том числе, Ассоциация молодых юристов Грузии, «Международная прозрачность – Грузия» и «Международное общество за справедливые выборы и демократию», принятые поправки подвергли критике и их «абсолютно неоправданными», которые «сознательно выкроены только под одну партию».



«(Поправки) значительно снижают стандарт, необходимый для получения государственного финансирования и увеличивают риски нецелесообразного использования ограниченных государственных ресурсов. Выделение финансирования из государственного бюджета для политических объединений должно быть обусловлено поддержкой избирателей в масштабах всей страны, а не избранием одного члена партии в Парламент, который в дальнейшем создаст фракцию», - говорится в заявлении.



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