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Глава СГБ Грузии встретился с послом и полицейским атташе Греции
20.04.2018 21:31
Глава Службы госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури встретился с послом Греции в Грузии Димитриосом Карабалисом и атташе полиции Греции Константином Леносом.
Стороны подчеркнули партнерские и дружеские отношения, существующие между Грузией и Грецией.
Участники встречи уделили внимание вопросам глобальной и региональной безопасности, а также проблемам, которые стоят перед двумя станами. Речь шла о важности дальнейшего углубления сотрудничества как между правоохранителями двух стран, так и в сфере безопасности. Вахтанг Гомелаури и Димитриос Карабалис также обсудили планы будущего сотрудничества.
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