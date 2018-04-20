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Суд заслушает главу миграционной службы Украины по делу Саакашвили – адвокат


20.04.2018   21:35
11 мая Кассационный административный суд Верховного Суда допросит главу Государственной миграционной службы (ГМС) Украины Максима Соколюка по делу о лишении гражданства главы "Руху нових сил" Михеила Саакашвили. Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

"Суд удовлетворил наше ходатайство о вызове Соколюка", – сказал он.

Издание пишет, что данное ходатайство защита Саакашвили подавала еще в марте, но суд рассмотрел его только 20 апреля.

На сегодняшнем заседании, по словам Чернолуцкого, допросили заявленных свидетелей, работающих в ГМС.

"Много вопросов к Соколюку, который дал письменную резолюцию и приказал исполнителям готовить представление на лишение гражданства", – подчеркнул адвокат.

26 июля 2017 года Саакашвили потерял гражданство Украины. Президент Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за ложных данных, которые политик указал при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

24 октября ГМС отказала Саакашвили в политическом убежище. 5 февраля 2018 года Киевский апелляционный админсуд отклонил апелляцию политика на это решение. Защита Саакашвили подала кассационную жалобу в Верховный Суд Украины.

29 октября политик в ходе вече у здания Верховной Рады сообщил, что обжаловал указ президента о потере украинского гражданства в Высшем административном суде Украины. Третьей стороной по иску заявлена Госмиграционная служба Украины.

12 февраля Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. 14 февраля политик прибыл в Нидерланды.

На заседании 23 марта коллегия Кассационного административного суда удовлетворила ходатайства адвокатов Саакашвили о вызове в суд трех сотрудников ГМС, однако отказала в вызове Порошенко.






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