Президент Молдовы побывал в Грузии с неофициальным визитом

20.04.2018 22:18 «Президент Молдовы Игорь Додон несколько дней назад находился в Грузии с частным визитом и не проводил встреч с официальными лицами страны», — об этом Первому каналу заявил бывший член «Альянса патриотов» Сосо Манджавидзе, который присутствовал на одной из встреч с участием президента Молдовы.



По словам Манджавидзе, Додона принял Католикос — Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия Второй. Одним из тех, кто пригласил Игоря Додона был бизнесмен Леван Васадзе, который записал интервью с президентом Молдовы.



Кроме Тбилиси, Додон посетил Кварели, где отдохнул вместе с членами семьи.



Информацией о неофициальном визите президента Молдовы не располагают в администрации президента Грузии.















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