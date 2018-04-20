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Президент Молдовы побывал в Грузии с неофициальным визитом


20.04.2018   22:18
«Президент Молдовы Игорь Додон несколько дней назад находился в Грузии с частным визитом и не проводил встреч с официальными лицами страны», — об этом Первому каналу заявил бывший член «Альянса патриотов» Сосо Манджавидзе, который присутствовал на одной из встреч с участием президента Молдовы.

По словам Манджавидзе, Додона принял Католикос — Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия Второй. Одним из тех, кто пригласил Игоря Додона был бизнесмен Леван Васадзе, который записал интервью с президентом Молдовы.

Кроме Тбилиси, Додон посетил Кварели, где отдохнул вместе с членами семьи.

Информацией о неофициальном визите президента Молдовы не располагают в администрации президента Грузии.






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