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Квирикашвили: Наша отправная точка - в прогрессе страны и повышении уровня жизни людей


21.04.2018   18:22
«Долг каждого из нас, продолжать бороться изо всех сил, труд, чтобы в нашей стране раз и навсегда была ликвидирована бедность, — заявил председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», премьер-министр Георгий Квирикашвили выступая на региональной конференции партии в Амбролаури.

Георгий Квирикашвили рассказал о текущих проблемах в регионе и отметил, что нужно решить еще много проблем, но главное, что правительство находится на правильном пути.

«Мы хорошо знаем, что многие проблемы все еще не решены, но главное, что мы стоим на правильном пути и наша отправная точка состоит в прогрессе страны и повышении уровня жизни людей », — сказал премьер-министр.

По его словам, предстоит многое сделать для того, чтобы в Грузии не было бы бедных семей и раз и навсегда искоренить бедность.

«Конечно, нам многое нужно сделать, чтобы в Грузии не было бы бедных семей, не осталось бы ни одного бедного человека и у нас не было той боли, на которую мы смотрим каждый день», — заявил Георгий Квирикашвили.

Согласно оценке премьера, Рача-Лечхуми и Сванети — это те регионы, в которых живет действительно героическое население прошедших очень трудный период.

«Героизм этих людей заставляет нас и дает нам энергию, сделать больше, чтобы этот регион процветал. Это прекрасный край — красивый, героический и с трудолюбивыми жителями, который действительно заслуживает того, чтобы жить здесь кипела и процветала. Это долг каждого из нас и мы, шаг за шагом, стараемся чтобы так и было», — сказал премьер-министр.

Кроме того, Квирикашвили поблагодарил местное самоуправление, мэра муниципалитета, губернатора, мажоритарного депутата, которые по оценке премьера, в повседневном режиме вовлечены в решение проблем региона и заботятся об интересах местного населения в центральном правительстве.






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