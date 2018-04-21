Квирикашвили поздравил Новруза Мамедова с назначением на должность премьер-министра Азербайджана

21.04.2018 18:26 Премьер — министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравляет совего азербайджанского коллегу Новруза Мамедова с назначением главой правительства Азербайджана.



«С наилучшими пожеланиями, поздравляю Новруза Мамедова — нового премьер — министра Азербайджана. Я с нетерпением жду с ним сотрудничества, чтобы ещё более углубить и усилить стратегическое партнерство наших стран и дружеские отношения между нашими нациями»», — говорится в поздравлении Георгия Квирикашвили, которое он написал в социальной сети «Твиттер».



Парламент Азербайджана утвердил на должности премьер — министра страны Новруза Мамедова. Мамедов до сегодняшнего дня был помощником президента Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам.















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