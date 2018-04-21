Каладзе поздравил членов «Грузинской мечты» с днем основания партии

21.04.2018 18:27 «Уверен, что с общими усилиями мы сможем достойно провести президентские выборы и достичь успеха», — заявил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе выступая на региональной конференции партии в Амбролаури.



Каха Каладзе поздравил членов партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия»с днем её основания.



«21 апреля, это день основания партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».Хочу поздравить вас с этой датой. Роль каждого из вас в развитии партии крайне важна. Я всегда говорил и повторяю сейчас, что единство общества очень важно. Только местные власти, конечно, не смогут ответить на вызовы, которые являются актуальными для региона. Важна поддержка и единство как центральных, так и местных властей, партии и общественности.



Уверен, что с общими усилиями мы сможем достойно провести президентские выборы и достичь успеха. Это будет победой нашей страны и шагом вперед. Хочу пожелать каждому из вас успехов и чтобы каждый день был наполнен успехом, счастьем, добротой и радостью», — заявил Каха Каладзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

