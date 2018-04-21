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Госдеп США: Правительство Грузии и суд нарушили права Вано Мерабишвили во время его предварительного заключения


21.04.2018   18:46
Правительство Грузии и суд нарушили права бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили во время его предварительного заключения в 2013 году, - об этом говорится в специальном докладе Госдепа США о ситуации в сфере защиты прав человека, опубликованном вчера.

«В сентябре 2016 года бывшему главе Департамента конституционной безопасности Давиду Ахалая и еще трем официальным лицам Министерства внутренних дел были предъявлены обвинения в связи с разгоном акций протеста в 2011 году. Говорится, это было заказано тогдашним министром внутренних дел Вано Мерабишвили, который остается в тюрьме», - отмечается в докладе.

В нем также говорится, что 28 ноября 2017 года Европейский суд по правам человека на основании апелляции постановил, что правительство Грузии и суд нарушили права бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили во время его предварительного заключения в 2013 году, но первоначальное решение о его задержании не нарушало стандартов ЕСПЧ. Это решение соответствует решению суда за июнь 2016 года.
«Суд обязал правительство Грузии выплатить 4000 евро», - говорится в докладе.






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