Госдеп США: Правительство Грузии и суд нарушили права Вано Мерабишвили во время его предварительного заключения

21.04.2018 18:46 Правительство Грузии и суд нарушили права бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили во время его предварительного заключения в 2013 году, - об этом говорится в специальном докладе Госдепа США о ситуации в сфере защиты прав человека, опубликованном вчера.



«В сентябре 2016 года бывшему главе Департамента конституционной безопасности Давиду Ахалая и еще трем официальным лицам Министерства внутренних дел были предъявлены обвинения в связи с разгоном акций протеста в 2011 году. Говорится, это было заказано тогдашним министром внутренних дел Вано Мерабишвили, который остается в тюрьме», - отмечается в докладе.



В нем также говорится, что 28 ноября 2017 года Европейский суд по правам человека на основании апелляции постановил, что правительство Грузии и суд нарушили права бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили во время его предварительного заключения в 2013 году, но первоначальное решение о его задержании не нарушало стандартов ЕСПЧ. Это решение соответствует решению суда за июнь 2016 года.

«Суд обязал правительство Грузии выплатить 4000 евро», - говорится в докладе.















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