Госдеп США: Изменение закона «О вещании» увеличит власть менеджмента Общественного вещателя и риски коррупции

21.04.2018 18:49 Изменение закона «О вещании» увеличит власть менеджмента Общественного вещателя и риски коррупции, и ослабит борд и механизм защиты сотрудников, - об этом говорится в специальном докладе Госдепа США о ситуации в сфере защиты прав человека.



«Свободные медиа были очень активны и освещали широкий спектр взглядов. Однако слияние трех телекомпаний - «Маэстро», «Имеди» и «Джи-Ди-Эс» в сочетании с изменением руководства на Общественном вещателе Грузии привело к уменьшению плюрализма и увеличило в обществе восприятие, что медиа-среда сконцентрирована в пользу правящей партии. В заявлении, распространенном 4 ноября, 29 НПО выразили беспокойство по поводу растущего влияния правительства и лиц, связанных с бывшим премьер-министром страны, в отношении финансируемого из бюджета Общественного вещателя Грузии», - говорится в специальном докладе Госдепа США.



Согласно докладу, спорные изменения, внесенные в закон «О вещании», представленные парламенту менеджментом Общественного вещателя, вызвали обеспокоенность в связи с непрозрачностью процесса реструктуризации канала и консолидацией власти в руководстве Общественного вещателя.



«Данные изменения, принятые парламентом 22 декабря, и ждущие согласия со стороны президента в конце года, как ожидается, увеличат власть менеджмента канала, ослабят борд, увеличат риски коррупции и ослабят механизм защиты сотрудников», - отмечается в документе.















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