Кобахидзе уверен в успехе ГМ на президентских выборах

21.04.2018 20:51 «Впереди нас ждут президентские выборы, и я уверен, что на них, мы все вместе добьёмся большого успеха», — заявил исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта-Демократическая Грузия», председатель парламента Ираклий Кобахидзе выступая на региональной конференции партии в Амбролаури.



Исполнительный секретарь партии в своем выступлении заявил, что намеченные два года назад цели для развития и усиления партии, а также данные избирателям обещания добросовестно выполнены.



По его словам, особое внимание было уделено укреплению региональной службы партии и укреплению её местных организаций, что, по словам Ираклия Кобахидзе, внесло особый вклад в избирательную систему.



Председатель парламента отметил, что убедительная победа в парламентских выборах 2016 года была обусловлена обновлением и усилением партийной команды.















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