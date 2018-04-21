Кобахидзе: Наша главная задача – полностью искоренить бедность в Грузии

21.04.2018 21:04 «Положение постоянно улучшается, однако наша главная задача – полностью искоренить бедность в Грузии», - об этом председатель грузинского парламента, исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил на региональной конференции партии в Амбролаури.



По его словам, в стране очень много вызовов. Как отметил Ираклий Кобахидзе, экономика Грузии нуждается в дальнейшем укреплении. «К сожалению, все еще существует много семей, живущих за чертой бедности. Это наш главный вызов. Конечно, положение постоянно улучшается, но наша главная задача, естественно, - полностью искоренить в Грузии бедность. В конечном итоге, в результате экономического развития должно быть обеспечено то, чтобы у каждого человека в Грузии были достойные условия жизни.



У нас также, естественно, есть внешнеполитические вызовы. Наша территориальная целостность по-прежнему нарушена, и наших внешнеполитических целей еще предстоит достичь. Это те вызовы, над которыми должен работать каждый из нас», - заявил Ираклий Кобахидзе, комментарий которого распространяет пресс-служба партии.















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