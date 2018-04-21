Генеральный комиссар уголовной полиции Испании посетил МВД Грузии

21.04.2018 23:10 В рамках официального визита в Грузию генеральный комиссар Департамента уголовной полиции Национальной полиции Испании Эллай Куоррос Альварес сегодня вместе с делегацией посетил МВД Грузии.



В ходе встречи стороны рассмотрели детали меморандума о сотрудничестве, который будет подписан в ближайшее время. Испанская сторона также планирует прислать полицейского атташе в Грузию, что сделает сотрудничество между правоохранительными органами двух стран более эффективным.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

