Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава Минфина Грузии встретился с Биллом Гейтсом


22.04.2018   11:35
Министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе в Вашингтоне встретился с американским миллиардером Биллом Гейтсом. Снимок, на котором Бахтадзе запечатлен вместе с сооснователем Microsoft, был опубликован на фейсбук-странице главы Минфина Грузии.

«Он может дать вам действительно удивительный совет!», — написал Бахтадзе под фото.
Министр финансов, в рамках своего рабочего визита в США, принимает участие в весенних встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка (ВБ).

С Биллом Гейтсом он увиделся 20 апреля, на обеде, организованном в рамках этих встреч. Бахтадзе передал Гейтсу символический подарок.

Другие подробности встречи не известны, поскольку обед, на котором присутствовали высокопоставленные гости, был закрытым.

В ходе своего визита в США ранее Бахтадзе также провел встречи с исполнительным директор Всемирного банка Френком Химскерком, заместителем генерального директора Европейской комиссии по вопросам расширения и политики соседства Катариной Матерновой, вице-президентом фонда «Вызовы тысячелетия» Робертом Блау, управляющим директором международной рейтинговой компании Moody’s Алестером Уилсоном, а также с министром экономики Швейцарии Иоганном Шнайдером-Амманном.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Банк Грузии» создал Tourist Card специально для туристов
Транзит нефти по трубопроводам Грузии в I квартале вырос на 2,8%
Грузия начинает новую маркетинговую кампанию на Tripadvisor
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
В январе–марте абхазы почти полностью забрали электроэнергию Ингури ГЭС и Варднил ГЭС
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Полиция в Ереване задержала 100 демонстрантов
Омбудсмен Армении осудил насилие в отношении журналиста Тирайра Мурадяна
Никол Пашинян – «Сигналь, если ты против Сержа Саргсяна» (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна