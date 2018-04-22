Глава Минфина Грузии встретился с Биллом Гейтсом

22.04.2018 11:35 Министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе в Вашингтоне встретился с американским миллиардером Биллом Гейтсом. Снимок, на котором Бахтадзе запечатлен вместе с сооснователем Microsoft, был опубликован на фейсбук-странице главы Минфина Грузии.



«Он может дать вам действительно удивительный совет!», — написал Бахтадзе под фото.

Министр финансов, в рамках своего рабочего визита в США, принимает участие в весенних встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка (ВБ).



С Биллом Гейтсом он увиделся 20 апреля, на обеде, организованном в рамках этих встреч. Бахтадзе передал Гейтсу символический подарок.



Другие подробности встречи не известны, поскольку обед, на котором присутствовали высокопоставленные гости, был закрытым.



В ходе своего визита в США ранее Бахтадзе также провел встречи с исполнительным директор Всемирного банка Френком Химскерком, заместителем генерального директора Европейской комиссии по вопросам расширения и политики соседства Катариной Матерновой, вице-президентом фонда «Вызовы тысячелетия» Робертом Блау, управляющим директором международной рейтинговой компании Moody’s Алестером Уилсоном, а также с министром экономики Швейцарии Иоганном Шнайдером-Амманном.















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