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Глава Минфина Грузии встретился с Биллом Гейтсом
22.04.2018 11:35
Министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе в Вашингтоне встретился с американским миллиардером Биллом Гейтсом. Снимок, на котором Бахтадзе запечатлен вместе с сооснователем Microsoft, был опубликован на фейсбук-странице главы Минфина Грузии.
«Он может дать вам действительно удивительный совет!», — написал Бахтадзе под фото.
Министр финансов, в рамках своего рабочего визита в США, принимает участие в весенних встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка (ВБ).
С Биллом Гейтсом он увиделся 20 апреля, на обеде, организованном в рамках этих встреч. Бахтадзе передал Гейтсу символический подарок.
Другие подробности встречи не известны, поскольку обед, на котором присутствовали высокопоставленные гости, был закрытым.
В ходе своего визита в США ранее Бахтадзе также провел встречи с исполнительным директор Всемирного банка Френком Химскерком, заместителем генерального директора Европейской комиссии по вопросам расширения и политики соседства Катариной Матерновой, вице-президентом фонда «Вызовы тысячелетия» Робертом Блау, управляющим директором международной рейтинговой компании Moody’s Алестером Уилсоном, а также с министром экономики Швейцарии Иоганном Шнайдером-Амманном.
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