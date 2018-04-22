В России заблокирован Google

22.04.2018 11:40 Роскомнадор в рамках продолжающейся войны с запрещенным судом мессенджером Telegram заблокировал доступ к Google для значительной части пользователей из России. Это подтверждают данные сервиса DownDetector, который на карте мира показывает проблемы с доступом к наиболее популярным сервисам: жалобы приходят из крупных российских городов от Москвы до Красноярска.



Неофициальную копию выгрузки реестра, которую Роскомнадзор передает операторам связи для блокировки сайтов, публикуют на Github. В ней указаны два IP-адреса, связанные с Google - 74.125.131.101 и 64.233.165.106, передает "Дождь".



Первым о сбое в работе google.com из-за блокировки его IP-адресов Роскоснадзором рассказал телеграм-канал "Сайберсекьюрити и Ко", который ведет специалист по кибербезопасности Александр Литреев.



Роскомнадзор ранее блокировал IP-адреса Amazon и Google - всего более 16 млн адресов, пытаясь ограничить использование мессенджера в России. Из-за этого с 16 апреля в работе многих компаний и IT-сервисов произошли сбои из-за блокировок связанных с мессенджером Telegram IP-адресов. Глава ведомства Александр Жаров пояснял, что Telegram после блокировки начал менять адреса доступа, и поэтому потребовались такие "ковровые бомбардировки".















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