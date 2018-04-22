Серж Саргсян отказался уходить в отставку

22.04.2018 11:42 Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил, что готов покинуть свой пост только после того, как решит ряд важных проблем, в том числе ситуацию с Карабахом. Таким образом он ответил на открытое письмо группы выпускников образовательного фонда "Луйс", которые обвинили руководство страны в нарушении принципа коллективного управления и сменяемости, а также выразили опасение, что занятие высшего поста в государстве одним лицом в третий раз ставит под угрозу демократию.



"С моей стороны вступление в должность премьер-министра было обусловлено одним простым обстоятельством. В данном регионе со сложной геополитикой и в период, полный новых вызовов, мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное урегулирование проблемы Карабаха", - сказал Саргсян (цитата по "Интерфаксу").



Он подчеркнул, что "указанные проблемы решаемы". "После этого у руля власти могут встать другие деятели. В этом великом деле мы будем опираться и на потенциал сообщества "Луйс", - добавил премьер-министр.



Отметим, что Саргсян сам является одним из учредителей и членом исполнительного совета фонда "Луйс". Другие руководители фонда официально отреагировали на открытое письмо выпускников, отметив, что под документом подписалась лишь часть из 515 их стипендиатов и выпускников.



В Ереване с 13 апреля продолжаются акции протеста против назначения Саргсяна на пост премьер-министра Армении. В субботу полиция задержала более 100 оппозиционеров. С самого утра активисты начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах Еревана.



Как сообщалось ранее, президент Армении Армен Саркисян в субботу встретился с протестующими в центре Еревана. Он прибыл на занятую протестующими площадь Республики в центре Еревана и заявил, что надеется на переговоры. Лидер оппозиционного движения, депутат парламента Никол Пашинян и президент Армении обменялись рукопожатиями, поговорили несколько минут. О содержании разговора неизвестно.



Вечером источник "Интерфакса" сообщил, что Саркисян, приехав с площади Республики, встретился с премьер-министром республики Сержем Саргсяном.



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