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Российский депутат предложил отказаться от лекарств иностранного производства
22.04.2018 11:49
Госдума собирается поставить перед новым председателем правительства РФ вопрос о полном импортозамещении лекарств на отечественном рынке, пишет «Интерфакс».
С данной инициативой выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Считаем, что Минздрав эту работу эффективно не выполнил, так как 68% рынка составляют импортные лекарственные средства», — заявил Володин.
Законопроект о контрсанкциях, включающий в себя ограничения ввоза лекарств, табака и продуктов из США и поддерживающих антироссийские меры стран, был внесен в Госдуму неделю назад. Закон позволяет президенту и премьеру самостоятельно вводить запреты и контрмеры — в том числе и по ввозу лекарств из США.
Представители фармацевтики и медицины ранее раскритиковали возможное импортозамещение зарубежных лекарств.
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