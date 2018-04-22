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Российский депутат предложил отказаться от лекарств иностранного производства


22.04.2018   11:49
Госдума собирается поставить перед новым председателем правительства РФ вопрос о полном импортозамещении лекарств на отечественном рынке, пишет «Интерфакс».

С данной инициативой выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Считаем, что Минздрав эту работу эффективно не выполнил, так как 68% рынка составляют импортные лекарственные средства», — заявил Володин.

Законопроект о контрсанкциях, включающий в себя ограничения ввоза лекарств, табака и продуктов из США и поддерживающих антироссийские меры стран, был внесен в Госдуму неделю назад. Закон позволяет президенту и премьеру самостоятельно вводить запреты и контрмеры — в том числе и по ввозу лекарств из США.

Представители фармацевтики и медицины ранее раскритиковали возможное импортозамещение зарубежных лекарств.






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