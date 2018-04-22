Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Госсекретарь США призвал Украину поднять цену на газ и создать антикоррупционный суд


22.04.2018   11:50
Исполняющий обязанности государственного секретаря США Джон Салливан встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и призвал Киев поднять цены на газ и создать антикоррупционный суд. Об этом сообщила журналистам представитель Госдепа Хизер Нойерт, передает РИА Новости.

«Он призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ Международного валютного фонда», — пояснила она.

Нойерт уточнила, что разговор состоялся 21 апреля на полях встречи глав МИД «большой семерки» в Торонто.

Одно из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом — повышение цен на газ. В фонде объяснили это тем, что разница в ценах на топливо на украинском рынке является причиной коррупции и неэкономичного потребления. К примеру, спекулянты могут закупать газ по ценам для домохозяйств, а затем продавать дороже для предприятий. Кроме того, в МВФ считают, что дешевое топливо выгодно «богатым людям с большими домами», а выравнивание цен позволило бы получать от них дополнительную прибыль.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Банк Грузии» создал Tourist Card специально для туристов
Транзит нефти по трубопроводам Грузии в I квартале вырос на 2,8%
Грузия начинает новую маркетинговую кампанию на Tripadvisor
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
В январе–марте абхазы почти полностью забрали электроэнергию Ингури ГЭС и Варднил ГЭС
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Полиция в Ереване задержала 100 демонстрантов
Омбудсмен Армении осудил насилие в отношении журналиста Тирайра Мурадяна
Никол Пашинян – «Сигналь, если ты против Сержа Саргсяна» (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна