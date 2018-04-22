|
Госсекретарь США призвал Украину поднять цену на газ и создать антикоррупционный суд
22.04.2018 11:50
Исполняющий обязанности государственного секретаря США Джон Салливан встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и призвал Киев поднять цены на газ и создать антикоррупционный суд. Об этом сообщила журналистам представитель Госдепа Хизер Нойерт, передает РИА Новости.
«Он призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ Международного валютного фонда», — пояснила она.
Нойерт уточнила, что разговор состоялся 21 апреля на полях встречи глав МИД «большой семерки» в Торонто.
Одно из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом — повышение цен на газ. В фонде объяснили это тем, что разница в ценах на топливо на украинском рынке является причиной коррупции и неэкономичного потребления. К примеру, спекулянты могут закупать газ по ценам для домохозяйств, а затем продавать дороже для предприятий. Кроме того, в МВФ считают, что дешевое топливо выгодно «богатым людям с большими домами», а выравнивание цен позволило бы получать от них дополнительную прибыль.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна