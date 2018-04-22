Серж Саргсян сорвал переговоры, пригрозив повторением расстрела демонстрантов

22.04.2018 11:57



Сегодня на переговорах требование о своей отставке он назвал попыткой идти против государства, заявил о попытках шантажа. «То, что вы предлагаете — шантаж. Вы не можете шантажировать государство», — отметил он и вышел из гостиницы «Мариот».



аявленной целью переговоров была разрядка напряженности, которая сложилась в результате акций протеста, проводимых оппозицией в последние дни. Пашинян на встрече утверждал, что будет разговаривать только об отставке Саргсяна. Митингующие перед зданием в это время скандировали требования об отставке премьера и в поддержку отправленного на переговоры депутата Пашиняна.



Саргсян потерял чувство реальности и не представляет обстановку в стране, сказал оппозиционер. Пашинян призвал граждан с удвоенным размахом продолжить акции гражданского неповиновения во всех городах и селах и в 19:00 вновь собраться на площади Республики. «Вы увидели, что господин Саргсян потерял адекватность и плохо владеет ситуацией, и не представляет, что власть перешла в руки народа», — заявил Пашинян.



Накануне на митинге оппозицинер заявил, что во время его беседы с объявленным парламентом президентом Арменом Саркисяном на площади Республики он подтвердил свою позицию о том, что переговоры могут вестись только об условиях отставки Сержа Саргсяна и мирной передачи власти без потрясений. «Никакой другой темы у нас на повестке дня быть не может», — сказал вчера Пашинян и попросил присутствующих на митинге уполномочить его для ведения таких переговоров. На это митингующие стали одобрительно скандировать «Никол! Никол!».



Никол Пашинян также отметил важность того , чтобы протесты оставались мирными. Обращаясь к гражданам, он вновь призвал их констатировать, что те люди, которые, возможно, будут совершать насилие, не являются членами движения.



По словам Пашиняна на встрече с Арменом Саркисяном он также сказал Саркисяну, что хотя у президента нет больших полномочий, он является гарантом Конституции. Поскольку, как подчеркнул Пашинян, у власти нет оснований применять силу против демонстрантов, если их протест остается мирным, в случае применения силы ответственность за это ляжет на Армена Саркисяна.



Источник: epress.am Утром в воскресенье в центре Еревана прошли переговоры лидера оппозиции и продолжающего править в должности премьера Сержа Саргсяна, отставки которого уже десятый день по всей стране требуют тысячи и тысячи протестующих. Диалог продлился несколько минут. Саргсян успел напомнить о событиях 1 марта 2008 года, когда в столицу для подавления многодневных круглосуточных мирных акций протеста были введены войска регулярной армии. По людям был открыт огонь, погибли десять человек, сотни были арестованы и избиты, на время чрезвычайного положения была ограничена работа нелояльных к власти медиа. В такой обстановке Серж Саргсян стал президентом на десять лет, в течение которых была изменена Конституция, страна перешла на парламентскую систему правления, позволившую сосредоточить основные рычаги власти в руках главы кабинета министров.Сегодня на переговорах требование о своей отставке он назвал попыткой идти против государства, заявил о попытках шантажа. «То, что вы предлагаете — шантаж. Вы не можете шантажировать государство», — отметил он и вышел из гостиницы «Мариот».аявленной целью переговоров была разрядка напряженности, которая сложилась в результате акций протеста, проводимых оппозицией в последние дни. Пашинян на встрече утверждал, что будет разговаривать только об отставке Саргсяна. Митингующие перед зданием в это время скандировали требования об отставке премьера и в поддержку отправленного на переговоры депутата Пашиняна.Саргсян потерял чувство реальности и не представляет обстановку в стране, сказал оппозиционер. Пашинян призвал граждан с удвоенным размахом продолжить акции гражданского неповиновения во всех городах и селах и в 19:00 вновь собраться на площади Республики. «Вы увидели, что господин Саргсян потерял адекватность и плохо владеет ситуацией, и не представляет, что власть перешла в руки народа», — заявил Пашинян.Накануне на митинге оппозицинер заявил, что во время его беседы с объявленным парламентом президентом Арменом Саркисяном на площади Республики он подтвердил свою позицию о том, что переговоры могут вестись только об условиях отставки Сержа Саргсяна и мирной передачи власти без потрясений. «Никакой другой темы у нас на повестке дня быть не может», — сказал вчера Пашинян и попросил присутствующих на митинге уполномочить его для ведения таких переговоров. На это митингующие стали одобрительно скандировать «Никол! Никол!».Никол Пашинян также отметил важность того , чтобы протесты оставались мирными. Обращаясь к гражданам, он вновь призвал их констатировать, что те люди, которые, возможно, будут совершать насилие, не являются членами движения.По словам Пашиняна на встрече с Арменом Саркисяном он также сказал Саркисяну, что хотя у президента нет больших полномочий, он является гарантом Конституции. Поскольку, как подчеркнул Пашинян, у власти нет оснований применять силу против демонстрантов, если их протест остается мирным, в случае применения силы ответственность за это ляжет на Армена Саркисяна.











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