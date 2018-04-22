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Армения: Полиция разгоняет демонстрантов - схвачен лидер оппозиции Пашинян


22.04.2018   12:00
В столичном административном районе Эребуни в эти секунды происходит разгон демонстрации — войска полиции вместе с бойцами в масках ворвались в толпу демонстрантов и разгоняют митинг. Лидера оппозиции, депутата от парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна увезли.

Полиция стянула к месту разгона значительные силы — около 100 человек. Были пущены в ход спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и дымовые шашки. По сообщениям очевидцев, слезоточивого газа не было. Из рядов демонстрантов в сторону полицейских полетели бутылки с водой и громкоговоритель.

Вместе с Пашиняном были задержаны несколько участников демонстраций.

Полиция совместно с бойцами внутренних войск выставила живой кордон и отрезала перекрыла движение по улице Арцаха из центра города в южные районы. Продолжаются задержания демонстрантов — полиция действует весьма жестко.

Демонстрация была разогнана через полтора часа после провалившихся переговоров премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна. В ответ на выставленный ему ультиматум глава правительства указал, что Пашинян прибегает к шантажу, после чего покинул зал встречи.






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