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Армения: Полиция разгоняет демонстрантов - схвачен лидер оппозиции Пашинян
22.04.2018 12:00
В столичном административном районе Эребуни в эти секунды происходит разгон демонстрации — войска полиции вместе с бойцами в масках ворвались в толпу демонстрантов и разгоняют митинг. Лидера оппозиции, депутата от парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна увезли.
Полиция стянула к месту разгона значительные силы — около 100 человек. Были пущены в ход спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и дымовые шашки. По сообщениям очевидцев, слезоточивого газа не было. Из рядов демонстрантов в сторону полицейских полетели бутылки с водой и громкоговоритель.
Вместе с Пашиняном были задержаны несколько участников демонстраций.
Полиция совместно с бойцами внутренних войск выставила живой кордон и отрезала перекрыла движение по улице Арцаха из центра города в южные районы. Продолжаются задержания демонстрантов — полиция действует весьма жестко.
Демонстрация была разогнана через полтора часа после провалившихся переговоров премьер-министра Армении Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна. В ответ на выставленный ему ультиматум глава правительства указал, что Пашинян прибегает к шантажу, после чего покинул зал встречи.
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