Полиция Армении приняла решение прекратить демонстрации в Ереване – Агаронян

22.04.2018 13:46 Полиция Армении приняла решение прекратить демонстрацию. Об этом на своей странице в фейсбук написал начальник управления по связям с общественностью и информации Полиции Ашот Агаронян.



Он, в частности, отметил, что с 19 апреля Никол Пашинян проводит в разных административных районах Еревана собрания, о которых не информировал полномочный орган в установленном законом порядке, и по ним не были приняты соответствующие решения.



Как написал Агаронян, участники акций периодически и грубо нарушали положения закона «О свободе собраний», а также не подчинялись требованию полиции прекратить митинг.



«Более того, в ходе незаконных акций, включая демонстрацию 22.04.18 числа, Никол Пашинян продолжает призывать участников акций протеста блокировать улицы Еревана, входы в государственные здания, врываться в эти здания и препятствовать их работе», - написал он.



По словам Ашота Агароняна, участники акций протеста «озвучивают угрозы в адрес людей, не принимающих участие в демонстрации, применяют насилие к полицейским и другим лицам». «Такое поведение, сеющее ненависть и нетерпимость, привело к столкновениям между гражданами, насилию, угрожая общественной безопасности», - написал он.



Глава управления отметил, что согласно Конституции и закону «О свободе собраний», свобода собраний может быть ограничена только в том случае, когда охрана общественного порядка и государственной безопасности, предотвращение преступлений и защита прав и свобод других людей преобладают над свободой собраний.



«В сложившейся ситуации уже стали приоритетными конституционные права других и общественный интерес, и иначе невозможно предотвратить их несоразмерное ограничение, поскольку множественные призывы полиции, предупреждения и законные требования категорически игнорировались руководителем и участниками собрания.



Исходя из вышесказанного, полиция требует у Никола Пашиняна и других участников акции протеста прекратить незаконные собрания во всех частях города Еревана.



Полиция предупреждает, что в случае отсутствия руководителя демонстрации (полиция уже задержала трех лидеров и организатора акции Никола Пашиняна протеста - ред.) или в случае невыполнения им требований полиции, для прекращения демонстрации будет дан срок в рамках здравомыслия.



При не прекращении собрания в установленный срок полиция разгонит демонстрацию с применением спецсредств, установленных законом Армении «О Полиции»», - говорится в сообщении.



Утром 22 апреля в ереванской гостинице Marriott Armenia произошла короткая встреча между Николом Пашиняном и премьер-министром Армении Сержем Саргсяном. В ответ на заявление Пашиняна о намерении обсудить условия его отставки с поста премьера Серж Саргсян обвинил оппозиционера в шантаже и покинул гостиницу.















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