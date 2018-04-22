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192 человека задержаны на акции протеста в Ереване


22.04.2018   17:21
192 участника акции против избрания бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра были задержаны полицией в Ереване, сообщают местные со ссылкой на пресс-службу полиции Армении.

Ранее сегодня полиция применила силу против участников протестного шествия.

В Службе национальной безопасности Армении тем временем заявили, что «на фоне акций в Ереване различные группы людей планируют преступления против конституционного порядка». ​Как отметили в ведомстве, все эти люди и их сторонники находятся в поле зрения спецслужб.

«Принимаются оперативно-разведывательные меры для защиты государственной и общественной безопасности от незаконных посягательств», — сказано в сообщении.

Среди задержанных в Ереване оказались член оппозиционной партии «Елк» Никол Пашинян, а также депутаты Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

В Генпрокуратуре Армении заявили, что все трое оппозиционеров были задержаны по обвинению в организации и проведении незаконных массовых собраний. Как отмечено в сообщении ведомства, нарушив закон о свободе собраний, депутаты с 13 апреля организовывали и проводили собрания, игнорируя ограничения мэрии Еревана.

Следует отметить, что силовая акция против протестующих началась после провала переговоров между Саргсяном и Пашиняном.

Акции протеста в Ереване начались 13 апреля. Спустя неделю после начала выступлений, 20 апреля, полиция задержала 233 активиста, а на следующий день — еще 102 человека.






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