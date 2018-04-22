Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия примет семинар «Роуз-Рос» ПА НАТО


22.04.2018   18:30
Грузия примет 97-й семинар «Роуз-Рос» Парламентской ассамблеи НАТО. Как сообщают в парламенте Грузии, семинар под названием ««Грузия и Черноморский регион в новой геополитической повестке дня» пройдет 23-25 апреля в Батуми. Его откроет приветственным словом председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе.

К участникам обратятся и примут участие в дискуссиях в рамках конференции президент Грузии Георгий Маргвелашвили, президент ПА НАТО Паоло Алли, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности и руководитель парламентской делегации Грузии в ПА НАТО Ираклий Сесиашвили, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, министр обороны Грузии Леван Изория, глава связного офиса НАТО в Грузии Розария Пуглис и председатель правительства Аджарской Автономной Республики Зураб Патарадзе.

В течение трех дней участники семинара обсудят повестку дня евроатлантической интеграции и реформ Грузии, 10-летнее сотрудничество НАТО и Грузии, достижения и перспективы в этой связи, безопасность в Черноморском регионе, национальные перспективы и перспективы Евросоюза, вопросы гражданского общества Грузии, видение Грузии относительно перехода на парламентскую систему и региональные вопросы.

В 97-ом семинаре «Роуз-Рос» примут участие представители законодательной и исполнительной власти Грузии, стран-членов, ассоциированных стран, партнерских и наблюдательских стран ПА НАТО, а также дипкорпуса, международных и неправительственных организаций.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Банк Грузии» создал Tourist Card специально для туристов
Транзит нефти по трубопроводам Грузии в I квартале вырос на 2,8%
Грузия начинает новую маркетинговую кампанию на Tripadvisor
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
В январе–марте абхазы почти полностью забрали электроэнергию Ингури ГЭС и Варднил ГЭС
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Полиция в Ереване задержала 100 демонстрантов
Омбудсмен Армении осудил насилие в отношении журналиста Тирайра Мурадяна
Никол Пашинян – «Сигналь, если ты против Сержа Саргсяна» (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна