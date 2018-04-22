Грузия примет семинар «Роуз-Рос» ПА НАТО

22.04.2018 18:30 Грузия примет 97-й семинар «Роуз-Рос» Парламентской ассамблеи НАТО. Как сообщают в парламенте Грузии, семинар под названием ««Грузия и Черноморский регион в новой геополитической повестке дня» пройдет 23-25 апреля в Батуми. Его откроет приветственным словом председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе.



К участникам обратятся и примут участие в дискуссиях в рамках конференции президент Грузии Георгий Маргвелашвили, президент ПА НАТО Паоло Алли, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности и руководитель парламентской делегации Грузии в ПА НАТО Ираклий Сесиашвили, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, министр обороны Грузии Леван Изория, глава связного офиса НАТО в Грузии Розария Пуглис и председатель правительства Аджарской Автономной Республики Зураб Патарадзе.



В течение трех дней участники семинара обсудят повестку дня евроатлантической интеграции и реформ Грузии, 10-летнее сотрудничество НАТО и Грузии, достижения и перспективы в этой связи, безопасность в Черноморском регионе, национальные перспективы и перспективы Евросоюза, вопросы гражданского общества Грузии, видение Грузии относительно перехода на парламентскую систему и региональные вопросы.



В 97-ом семинаре «Роуз-Рос» примут участие представители законодательной и исполнительной власти Грузии, стран-членов, ассоциированных стран, партнерских и наблюдательских стран ПА НАТО, а также дипкорпуса, международных и неправительственных организаций.















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