Председатель комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Эка Беселия посетит Словению

22.04.2018 20:07 Председатель комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Эка Беселия, вместе с членами грузинской делегации, 23-25 апреля, с целью ознакомления с опытом в связи с процессом исполнения стратегии и плана действий судебной реформы, посетит с визитом Словению.



По информации парламента Грузии, в делегацию также входят председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордава, председатель Верховного суда Нино Гвенетадзе, заместитель министра юстиции Михаил Сарджвеладзе и члены Высшего совета юстиции.



Визит осуществляется при содействии проекта по поддержке суда программы Евросоюза (ЕС) и Грузии (EU4Justice) и касается вопросов судебной реформы. Встречи пройдут с президентом комитета по правосудию парламента Словении, с президентом и вице-президентом Совета правосудия Словении, с замминистра юстиции Словении, президентом Дисциплинарного суда Словении, генсеком Совета правосудия, с бывшим председателем Ассоциации судей Словении и международными экспертами проекта ЕС.



В рамках визита, члены делегации ознакомятся с системой правосудия, судебной реформой Словении в разрезе процесса интеграции с Европой, а также с основными функциями Совета правосудия, работой комиссии по этике и беспристрастности, Кодексом этики судей, законодательным регулированием должностного повышения и дисциплинарной ответственности судей, администрированием судебного обучения, дисциплинарным судопроизводством, управлением дел, судебным менеджментом и другими вопросами.



Цель визита – поддержка Высшего совета юстиции в процессе исполнения стратегии и плана действий судебной реформы, а также в процессе сближения и гармонизации Грузии с Евросоюзом ознакомление с соответствующим опытом государства – нового члена ЕС.















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