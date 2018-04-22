При подготовке отчета Госдеп опирается на все возможные источники - и.о. посла США

22.04.2018 20:40 И.о. посла США в Грузии Элизабет Руд заявляет, что в ходе подготовки отчета Государственного департамента США происходит опирание на все возможные источники, которые существуют и учитывается мнение всех сторон.



«Государственный департамент ежегодно готовит отчет о положении прав человека в разных странах. Отчет оценивает общую ситуацию и говорит, что в Грузии она хорошая, однако есть определенные конкретные проблемы, например в связи с медиа-плюрализмом.



В отчете упоминается, что три медиа-компании объединились, а также смена руководства в Общественном вещателе может вызвать уменьшение плюрализма в медиа-среде. Также в отчете упоминается исчезновение азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы и есть призыв, расследовать этот вопрос и установить истину. Конечно, отчет говорит и о положении прав человека на оккупированных территориях.



Что касается источников в целом, во время подготовки отчета, конечно, происходит опирание на все возможные источники, которые существуют. Происходит учет мнений всех сторон», — заявила Элизабет Руд.















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