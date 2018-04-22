Мэрия Тбилиси запускает электроавтобус с целью тестирования

22.04.2018 21:06 Через несколько дней в Тбилиси появится электроавтобус, который нам одолжили, чтобы мы провели тестирование, — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил журналистам на мероприятии в честь «Дня Земли».



Каха Каладзе говорил об экологии столицы и отметил, что электроавтобусы в Тбилиси планируется завезти именно исходя из заботы об окружающей среде.



«В течение 48 лет мир отмечает День Земли. Как правило, серьезные вызовы стоят перед загрязнением воздуха во всем мире, по существующему экологическому положению, и к сожалению, и наш город, Тбилиси не является исключением. Еще во время предвыборной кампании я говорил о том, сколько проблем существует и сколько нужно сделать в этом направлении», — отметил Каладзе.



По его словам, транспорт занимает значительный компонент с точки зрения загрязнения окружающей среды.



«Мы уделяем особое внимание общественному транспорту. Это направление было названо приоритетом с нашей стороны в этом году. Мы завозим 100 новых автобусов. В течение будущих лет планирует ввозить электроавтобусы. Это направление улучшается и в Европе, и в мире и наша столица не будет исключением. На это необходима соответствующая инфраструктура, тестирование по конкретным линиям. В течение нескольких дней войдет новый электроавтобус, который нам одолжили для тестирования, чтобы он двигался по одной конкретной линии в столице. В течение следующих лет запланировано много интересных новинок в этом направлении», — заявил Каха Каладзе.















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