Посольство США в Армении сделало заявление по сегодняшним событиям в Ереване

22.04.2018 21:42 Посольство США в Армении распространило заявление в связи с происходящими в Ереване событиями.



Посольство настоятельно призывает полицейских и демонстрантов следовать мирным, правовым методам обеспечения свободы собраний, установленным Конституцией Армении.



«Призываем власти страны проявить сдержанность, позволив мирные митинги, а осуществляющих свое право на свободу собраний призываем делать это с чувством ответственности, избегать насилия и предотвращать обострение напряжения. Мы обеспокоены сообщениями о насилии в отношении журналистов и демонстрантов. Мы подчеркиваем необходимость привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении полиции или манифестантов», - говорится в сообщении.



«Для мирного разрешения ситуации необходим содержательный политический диалог», - заявило посольство США в Армении.

















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