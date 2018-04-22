|
Посольство США в Армении сделало заявление по сегодняшним событиям в Ереване
22.04.2018 21:42
Посольство США в Армении распространило заявление в связи с происходящими в Ереване событиями.
Посольство настоятельно призывает полицейских и демонстрантов следовать мирным, правовым методам обеспечения свободы собраний, установленным Конституцией Армении.
«Призываем власти страны проявить сдержанность, позволив мирные митинги, а осуществляющих свое право на свободу собраний призываем делать это с чувством ответственности, избегать насилия и предотвращать обострение напряжения. Мы обеспокоены сообщениями о насилии в отношении журналистов и демонстрантов. Мы подчеркиваем необходимость привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении полиции или манифестантов», - говорится в сообщении.
«Для мирного разрешения ситуации необходим содержательный политический диалог», - заявило посольство США в Армении.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна