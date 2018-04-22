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Посольство США в Армении сделало заявление по сегодняшним событиям в Ереване


22.04.2018   21:42
Посольство США в Армении распространило заявление в связи с происходящими в Ереване событиями.

Посольство настоятельно призывает полицейских и демонстрантов следовать мирным, правовым методам обеспечения свободы собраний, установленным Конституцией Армении.

«Призываем власти страны проявить сдержанность, позволив мирные митинги, а осуществляющих свое право на свободу собраний призываем делать это с чувством ответственности, избегать насилия и предотвращать обострение напряжения. Мы обеспокоены сообщениями о насилии в отношении журналистов и демонстрантов. Мы подчеркиваем необходимость привлечения к ответственности лиц, совершивших насилие в отношении полиции или манифестантов», - говорится в сообщении.

«Для мирного разрешения ситуации необходим содержательный политический диалог», - заявило посольство США в Армении.







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