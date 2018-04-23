Зачем грузинам налаживать отношения с неадекватной Россией?

23.04.2018 11:52 Российский МИД не изменяет своей привычке делать совершенно неадекватные и глупые заявления по вопросам отношений с Грузией, особенно по части ее оккупированных территорий. Начатая шефом МИД Лавровым традиция переплюнуть себя в глупости с каждым очередным заявлением успешно продолжается официальным представителем этого ведомства Марией Захаровой.



В очередной раз Захарова продемонстрировала попытку России перевернуть все наизнанку в своих вопросах и ответах, касавшихся отношений с Грузией. В первую очередь Захарова отметила "улучшением отношений" между странами, которые не имеют дипломатических отношений из-за российской агрессии в августе 2008 года. Почему-то Захарова, как и замглавы МИД Григорий Карасин, все время пытаются показать это улучшение через призму продаж грузинского вина и петрушки на территории России, "забывая" при этом, что бизнес - это дело частное (во всех цивилизованных странах), а политический интерес государства - не приносить территориальную целостность и более важные вопросы в жертву мнимым экономическим выгодам. Тем более, что российский рынок до сих пор остается нестабильным и политически ангажированным, а значит - никто никогда не знает, когда он может закрыться. Но увязывание торговых отношений с убийством гражданина Грузии Арчила Татунашвили на подконтрольной Москве оккупированной территории Грузии - верх цинизма. Мы лишь напомним, что тело Татунашвили было возвращено грузинской стороне лишь через месяц, и то без внутренних органов, чтобы было невозможно провести полноценную экспертизу по причинам его смерти. Такое отношение Захарова считает "сохранением «плодов нормализации»".



Москва уже который год безуспешно пытается доказать, что не имеет никакого отношения к конфликтам в Грузии, а ее вторжение в соседнее государство было лишь желанием защитить "югоосетин", которые, стараниями Москвы, повально являются гражданами России, и представляют прекрасное доказательство осуществления оккупации в полной мере. Что уж говорить, но даже "президенты" оккупационных режимов являются гражданами России и выбирают ее президента. Так вот, на фоне этого, по делу Татунашвили, Захарова заявляет, что оказывается это Тбилиси пытается переложить на Россию "вину за собственное неумение, да и нежелание, наладить уважительный диалог с абхазами и югоосетинами". С тем же успехом можно утверждать, что в России по сей день не готовы принять логику территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а в этих условиях утверждения МИД России о неких "государствах" внутри нашего государства - "бред сивой кобылы".



Не обошла стороной Захарова и новую мирную инициативу правительства Грузии, которая предлагает жителям оккупированных территорий получение высшего и технического образования в Грузии и за рубежом, а также возможноть иметь торговые отношения с бизнес-субьектами на подконтрольной Тбилиси территории. Все эти инициативы пугают Москву, потому что с каждой такой инициативой шанс потерять контроль над жителями оккупированных территорий довольно высок. Не найдя особых причин для критики грузинской инициативы, Захарова ляпнула очередную глупость - что, "страницы этого документа насыщены неприемлемым и оскорбительным для югоосетин топонимом «Цхинвальский регион»", в связи с чем "неудивительно, Абхазия и т.н. Южная Осетия уже выразили свое неприятие в отношении этой инициативы".



Далее больше - глупость Захаровой не имеет предела. Она утверждает: "В тексте документа особо оговорено: участие в рекламируемых льготных грузинских программах не будет означать для абхазов и югоосетин подтверждения или получения гражданства Грузии. Тем самым наконец-то официальный Тбилиси признал очевидное: жители Абхазии и т.н. Южной Осетии не считают себя гражданами Грузии и не желают становиться таковыми, даже за щедрые обещания всяческих благ". Логику Захаровой понять невозможно, как и страны, которую она представляет. Ведь любому нормальному человеку понятно, что Тбилиси считает жителей оккупированных территорий своими гражданами, именно поэтому подтверждения или получения гражданства Грузии им не требуется. Но Захарова, вместо адекватной логики, предложила Тбилиси признать наличие двух независимых государство - Абхазии и "т.н. Южной Осетии".



"Чем скорее это поймут в Тбилиси, тем будет лучше для Грузии и для всех стран региона", - заявляет Захарова, на что в ответ можно только констатировать, что никаких Абхазии и т.н. Южной Осетии не существует, и чем скорее это поймут в Москве, тем будет лучше для России, Грузии и всех стран региона.



Еще одно пропагандистское клише в озвучке Захаровой - требование отменить «закон об оккупированных территориях», и очередная спекуляция на тему негарантированности российских туристов от провокаций. Впрочем, ни один пример такой "провокации" в отношении российских туристов назван не был, а вот примеров провокаций со стороны российских туристов - уйма, начиная от акций байкеров, и заканчивая всякого рода стикерами оккупационных режимов Абхазии и Цхинвали.



В конце отметим еще одну российскую провокацию в исполнении Захаровой, которая предлагает провести границу Грузии с оккупированным Цхинвальским регионом во избежание похищения граждан Грузии на цхинвальской линии российской оккупации. По ее мнению, "местному населению нужно, чтобы эта линия была видимой". Впрочем, кого она называет "местным населением" не совсем понятно, ибо грузинскому населению нужно, чтобы граница Грузии проходила там, где она и должна проходить, а гражданам России на территории Грузии, коими являются осетины, проживающие на оккупированной территории - возвращаться в свою страну.



Можно продолжать и далее писать о пропагандистском маразме российского МИД, но их логика от этого не изменится. Вопрос лишь в том, зачем грузинам налаживание хоть каких-то отношений с таким алогичным и маразматичным соседом в то время, как весь мир уже давно проснулся и пытается поставить зарвавшуюся Россию в ее привычную позу?















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