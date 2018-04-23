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Грузия и Канада проводят политические консультации в расширенном формате
23.04.2018 11:56
Сегодня в Тбилиси между Грузией и Канадой начнутся политические консультации расширенного формата.
По данным министерства иностранных дел, Грузию посетит делегация Канады под руководством заместителя министра иностранных дел Канады Стефани Бек.
Этот визит приобретает особое значение с учетом того факта, что Канада в 2018 году является страной-председателем Большой Семерки. Политическими консультациями с грузинской стороны будет руководить заместитель министра иностранных дел Грузии Хатуна Тотладзе.
«В ходе консультаций будут обсуждаться двусторонние отношения между Грузией и Канадой, ситуация на оккупированных территориях Грузии, сотрудничество в сфере обороны, перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений между Грузией и Канадой. Наряду с представителями ведомств и департаментов министерства иностранных дел Грузии, в консультациях примут участие послы Грузии и Канады», — заявляют в МИД Грузии.
По их данным, в результате консультаций будет подписано совместное заявление, в котором будут отражены основные вопросы сотрудничества между Грузией и Канадой. В рамках визита канадская делегация проведет встречи в различных правительственных ведомствах Грузии, посетит оккупационную линию и получит информацию о ситуации на месте. Члены делегации также ознакомятся с работой Дома юстиции.
Политические консультации расширенного формата между Грузией и Канадой начнутся сегодня и завершатся 24 апреля.
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