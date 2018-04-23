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Глава МИД Грузии направился с рабочим визитом в США


23.04.2018   12:03
Первый вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе оправлится с рабочим визитом в Нью-Йорк сегодня.

Михаил Джанелидзе примет участие во встрече высокого ранга Генеральной ассамблеи ООН – High level meeting on peacebuilding and sustaining peace.

По информации министерства иностранных дел Грузии, министр иностранных дел выступит перед участниками сегмента высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН и сосредоточится на вызовах, стоящих перед Грузией в виде оккупированных территориях, а также будет говорить о мирной инициативе правительства Грузии » Шаг к лучшему будущему «, направленной на улучшение гуманитарного и социально-экономического положение населения, проживающего в регионах Абхазии и Цхинвали, и вдоль разделительных линий.

На организованном грузией мероприятии будут присутствовать делегаты высокого ранга государств-членов НАТО.

В рамках визита, также запланирована встреча министра иностранных дел Грузии с коллегами.

Визит Михаила Джанелидзе завершится 25 апреля.






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