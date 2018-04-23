Каладзе: Процесс задействования техосмотра в Грузии будет болезненным

23.04.2018 12:10 Процесс задействования техосмотра в Грузии будет болезненным, и многие автомобили, вероятно, не смогут пройти его, но мы должны понимать, что выхлопы этих автомобилей представляют серьезную угрозу для нашего здоровья. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на акции, организованной посольством США в Грузии по случаю Международного дня Земли.



Обязательное периодическое техническое инспектирование, то есть техосмотр автомобилей внедряют в Грузии поэтапно – процесс начался 1 января 2018 года и завершится 1 января 2019 года.



«Вы знаете, что с 1 июля начнут проверяться автомобили, принадлежащие государственным учреждениям, между тем, уже с 1 января техосмотр будут проходить все частные автомобили, что является очень важным шагом. Я бы хотел попросить воздержаться от использования данной темы в политических целях. Процесс будет болезненным, многие автомобили, вероятно, не смогут пройти техосмотр, но мы должны понимать, что именно выхлопы этих автомобилей представляют угрозу для нашего здоровья и здоровья наших детей», — сказал Каладзе.



В рамках сегодняшнего мероприятия Каладзе и исполняющий обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд проверили свои личные автомобили на уровень выхлопов в центре Autotest Georgien.



«Проверка на выхлопы является необходимым шагом на пути к евроатлантической интеграции, и посольство США полностью поддерживает задействование обязательного техосмотра для всех транспортных средств в Грузии», — добавил Каладзе.



С 1 января 2018 года периодическое техническое инспектирование в Грузии стало обязательным для тех транспортных средств, вес которых превышает 3,5 тонны, а также для машин, у которых восемь или более пассажирских мест. С 1 июля 2018 года техническое инспектирование станет обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также автомобилей, принадлежащих государству. С 1 октября 2018 года новшество затронет легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины.



Согласно техническому регламенту, разработанному правительством Грузии, при обязательном периодическом техническом инспектировании автомобили будут проверять по следующим основным критериям: система тормозов, система руля, видимость, фары, оси, колеса, подвеска, шасси, выхлопы.















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