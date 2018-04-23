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Генеральный секретарь ООН: «Холодная война вернулась»


23.04.2018   12:14
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал, что Совет Безопасности ООН в своем существующем виде не способен урегулировать конфликт в Сирии. «Холодная война вернулась», - отметил он в интервью шведскому общественному телевидению SVT.

Однако в нынешнем противостоянии генсек ООН видит несколько важных отличий от аналогичного периода XX века. Тогда был серьезный конфликт между США и Советским Союзом, а сейчас речь идет об интересах нескольких участников, считает Гутерриш. По его словам, помимо США и России, в ближневосточном регионе очень активны такие страны как Турция, Иран и Саудовская Аравия. Однако крупные игроки уже не контролируют всех участников конфликта, как это было раньше, заявил Гутерриш.

В самой Сирии присутствуют несколько разных армий, сражаются всевозможные ополчения, сталкиваются различные интересы, налицо конфликт между суннитами и шиитами. В этой ситуации наивно полагать, что ООН может решить все эти проблемы, считает Гутерриш.

В этой связи генсек ООН подчеркнул необходимость реформы Совбеза, который, по его мнению, отражает политическую картину мира после Второй мировой войны, а не современное состояние мировой политики. В частности, постоянные члены СБ ООН в качестве инструмента слишком часто используют право вето, полагает Гутерриш.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии в ответ на предполагаемое применение правительственными войсками химического оружия в городе Дума. Москва и Дамаск настаивают, что химатаки не было. Совбез ООН не смог прийти к компромиссу и принять резолюции о предполагаемой атаке в Сирии. Позже Совбез также отклонил проект резолюции, представленный Россией, об осуждении ударов западной коалиции по Сирии.

21 апреля Совбез провел заседание в местечке Бакакра на юге Швеции. Рассматривались возможности преодоления разногласий между членами Совета по вопросу об урегулировании конфликта в Сирии.






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