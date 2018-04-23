Страны G7 решили продолжить санкционную политику в отношении России

23.04.2018 12:20 Страны "большой семерки" выступают за сохранение санкций против России, говорится в Twitter МИД Канады

Reuters

Страны "большой семерки" выступают за сохранение санкций против России, говорится в Twitter МИД Канады.



"Министр [иностранных дел Канады Христя] Фриланд и другие главы МИД стран G7 подтвердили общую приверженность нормам международного права, в том числе относительно территориальной целостности. Санкции, которые были введены против России после ее неприемлемых действий в Украине, сохранятся", - говорится в сообщении.



В канадском Торонто 22 апреля стартовали переговоры министров иностранных дел стран - членов G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония). На встречу впервые был приглашен министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Представители стран "большой семерки" выразили единую позицию по украинскому вопросу и договорились оказывать поддержку Киеву.



Страны "группы семи" готовы к продолжению диалога с Россией, но продолжают считать ее ответственной за "злонамеренные действия". Об этом журналистам в воскресенье по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств на брифинге сообщил представитель американского Госдепартамента высокого ранга.



"Есть открытость для диалога с Россией, но одновременно с этим мы возлагаем на них ответственность за их злонамеренные действия и усилия по дестабилизации государств", - сказал дипломат, стенограмму высказываний которого распространила пресс-служба Госдепартамента (цитата по ТАСС). По его словам, страны-члены "семерки" едины в том, что касается "противостояния негативному поведению России".



Министры стран "семерки" провели "хорошие дискуссии" по северокорейской проблеме, также сказал представитель Госдепа.



На встрече стран G7 обсуждались и вопросы, касающиеся политики Ирана, было подчеркнуто, что реализуемая Тегераном программа разработки баллистических ракет является "неприемлемой", заявил представитель Госдепа журналистам.



Дипломат сообщил, что участники встречи рассмотрели вопросы, связанные с соглашением по иранскому атому от 2015 года и возможными дополнениями к нему или же заключением дополнительного соглашения, передает "Интерфакс". "Мы провели переговоры с европейцами, был достигнут значительный прогресс по этому вопросу, но решения еще нет", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.



Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал соглашение и угрожал выходом из него, если оно не будет пересмотрено.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

