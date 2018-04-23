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Производство грузинских LED телевизоров временно прекращено
23.04.2018 12:47
Грузинско-азербайджанская компания AG-TELECOM временно прекратила производство телевизоров - заявил директор компании Михаил Глонти Allnews.ge.
По его словам, в течение последних двух лет в стране были произведены 4000 LED телевизоров, запас которых полностью исчерпан.
Из-за исчерпанных запасов на заводе временно прекратилось производство телевизоров, и началась мобилизация средства для другого проекта, но планируется возобновление производства LED телевизоров.
По словам Михаила Глонти, цены LED телевизоров на сегодняшний день такие: 32-дюймовый телевизор 380 лари, и 40-дюймовый - 575 лари.
По его же информации, на телевизоры, произведенные в Грузии, был высокий спрос, особенно со стороны корпоративных клиентов, в частности гостиниц, и именно поэтому запасы были исчерпаны.
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