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Производство грузинских LED телевизоров временно прекращено


23.04.2018   12:47
Грузинско-азербайджанская компания AG-TELECOM временно прекратила производство телевизоров - заявил директор компании Михаил Глонти Allnews.ge.

По его словам, в течение последних двух лет в стране были произведены 4000 LED телевизоров, запас которых полностью исчерпан.

Из-за исчерпанных запасов на заводе временно прекратилось производство телевизоров, и началась мобилизация средства для другого проекта, но планируется возобновление производства LED телевизоров.

По словам Михаила Глонти, цены LED телевизоров на сегодняшний день такие: 32-дюймовый телевизор 380 лари, и 40-дюймовый - 575 лари.

По его же информации, на телевизоры, произведенные в Грузии, был высокий спрос, особенно со стороны корпоративных клиентов, в частности гостиниц, и именно поэтому запасы были исчерпаны.







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