Производство грузинских LED телевизоров временно прекращено

23.04.2018 12:47 Грузинско-азербайджанская компания AG-TELECOM временно прекратила производство телевизоров - заявил директор компании Михаил Глонти Allnews.ge.



По его словам, в течение последних двух лет в стране были произведены 4000 LED телевизоров, запас которых полностью исчерпан.



Из-за исчерпанных запасов на заводе временно прекратилось производство телевизоров, и началась мобилизация средства для другого проекта, но планируется возобновление производства LED телевизоров.



По словам Михаила Глонти, цены LED телевизоров на сегодняшний день такие: 32-дюймовый телевизор 380 лари, и 40-дюймовый - 575 лари.



По его же информации, на телевизоры, произведенные в Грузии, был высокий спрос, особенно со стороны корпоративных клиентов, в частности гостиниц, и именно поэтому запасы были исчерпаны.

















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