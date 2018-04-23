Маргвелашвили: Грузия находится перед пропагандистской войной

23.04.2018 14:10 По словам президента Грузии, вызовы, которые стоят перед Грузией, связаны с российской агрессией, российской внешней политикой и его отношением с соседями.



«Говоря от этих вызовов, важно вспомнить две даты – Мюнхенскую конференцию по безопасности 2007 года, на которой официальные лица Российской Федерации представили свои привилегированны взгляды и их интересы. Вторая дата – выборы президента в России в 2018 году. Когда мы услышали новою внешнюю политику, которой была анонсирована концепция новой, холодной войны», — заявил Георгий Маргвелашвили.



По словам Георгия Маргвелашвили, главным вызовом для Грузии является Россия и сопротивление ее политике, которая ведет гибридную, пропагандистскую и информационную войну против нашей страны.



«Это будущий вызов для нас, которые направлен не только против Грузии и Украины, это, в целом, будущий вызов, мы должны действовать вместе против гибридных войн. Мы должны признать, что сегодня Грузия находится перед пропагандистской войной и Россия пытается с помощью этого процесса внести раскол в общество, с использованием социальных СМИ и других медиа форматов. В ходе ведения это пропагандистской войны Россия выбирает существующую в стране проблемы, осуществляет радикализацию общества и среды. Хочу сказать, что этому вызову мы не уступим нашу демократию и мы вместе, в связи с этими вопросами, должны создавать наши совместные послания», — заявил Георгий Маргвелашвили в ходе дискуссии, которая сегодня состоялась в Батуми в рамках семинара «Роуз-Рос» Парламентской ассамблеи НАТО.



По словам Георгия Маргвелашвили, несколько лет назад президент России открыто не говорил о выражении собственных интересов в его соседстве, однако после этого, в предвыборный период 2018 года представил видение в связи с соседской политикой, которая является новой концепцией холодной войны.



По словам президента, холодная война означает вооруженное напряжение и ведение войны в формате прокси. Возможно, чтобы вернулось старое время в связи с холодной войной. Должна произойти защита Грузии и других прозападных стран. Если мы хотим избежать конфликта, действовать нужно очень быстро















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

