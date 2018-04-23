Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили: Осенью 2011 года произошел перелом в стиле управления страной, результатами которого мы все справедливо должны гордиться


23.04.2018   14:31
Для меня всегда очень радостно приезжать в Аджарию, где всегда чувствуется патриотический дух, любовь к родине и особый пульс, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил во время выступления с речью на региональной конференции «Грузинская мечта – демократическая Грузия» в Батуми.

Георгий Квирикашвили поблагодарил участников конференции и отметил, что их вклад в процесс строительства страны является важнейшим.

«Вклад каждого активиста партии в тот успех, которого добилась «Грузинская мечта» является важнейшим. Исходя из этого, я хочу поблагодарить вас, а также выразить надежду и веру, что наше сотрудничество в будущем принесет еще больший результат. Я хотел бы кратко подвести итоги деятельности политического объединения «Грузинская мечта — демократическая Грузия». В стране, с осени 2011 года, когда Бидзина Иванишвили объявила о создании партии и случился огромны перелом в стиле управления страной, и в нашей стране была создана совершенно другая политическая среда, чем была раньше, эти переломы сегодня принесли результаты, которыми мы все должны справедливо гордиться», — заявил Георгий Квирикашвили.

По его словам, самый большой прорыв произошел в направлении прав человека и создании в стране свободной среды.

«Сегодня наша страна справедливо гордится, исходя из того, что совершенно на другом уровне защищены права человека, право на собственность каждого гражданина и больше нет той вредной практики, которая была в нашей стране до 2012 года. По самым важным направлением, где были самые болезненные провалы — сфера здравоохранения, сельское хозяйство и содействие местного предпринимательства, по этим направлением наше правительство сделало особый акцент. Сегодня у нас действительно есть достижения по этим направлениям, однако дальнейшего улучшения требует как сфера здравоохранения, так и все другие направления. Необходимо отметить те очень важные достижения, которые есть у страны в направлении внешней политики. Как вы знаете, сегодня граждане Грузии могут свободно путешествовать в европейскую Шенгенскую зону. Сегодня нашим согражданам не нужна виза для поездки в Европу, и это прежде всего — политическое доверие Евросоюза к грузинскому населению и, конечно, политике правительства», — заявил премьер-министр.

По его словам очень важна та динамика, которая создана в стране в направлении экономического развития, главной предпосылкой чего является та свобода, которая есть в стране.

По заявлению премьер-министра, важен уровень стабильности, который создан в стране из-за той разумной внешней политики, которую осуществляют власти «Грузинской мечты».

«Я всегда рад, когда приезжаю в Аджарию, и чувствуется тот особый пульс, который вызван высокой динамикой. Меня очень радует, что туристический сезон в Аджарии уже длится в течение 12 месяцев и это чувствуется не только в больших гостиницах, но и в семейных гостиницах и уже широкие слои населения на себе чувствуют тот доход, которые приносит туризм. Хочу, вместе с вами подвести итоги важных проектов, осуществленных в Аджарии, которые служат продвижению региона и нашей страны, улучшению жизни каждого гражданина и поговорить о запланированных проектах, которые мы планируем осуществить в Аджарии», — заявил Георгий Квирикашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Банк Грузии» создал Tourist Card специально для туристов
Транзит нефти по трубопроводам Грузии в I квартале вырос на 2,8%
Грузия начинает новую маркетинговую кампанию на Tripadvisor
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
В январе–марте абхазы почти полностью забрали электроэнергию Ингури ГЭС и Варднил ГЭС
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Полиция в Ереване задержала 100 демонстрантов
Омбудсмен Армении осудил насилие в отношении журналиста Тирайра Мурадяна
Никол Пашинян – «Сигналь, если ты против Сержа Саргсяна» (Видео)
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна