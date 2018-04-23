Квирикашвили: Осенью 2011 года произошел перелом в стиле управления страной, результатами которого мы все справедливо должны гордиться

23.04.2018 14:31 Для меня всегда очень радостно приезжать в Аджарию, где всегда чувствуется патриотический дух, любовь к родине и особый пульс, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил во время выступления с речью на региональной конференции «Грузинская мечта – демократическая Грузия» в Батуми.



Георгий Квирикашвили поблагодарил участников конференции и отметил, что их вклад в процесс строительства страны является важнейшим.



«Вклад каждого активиста партии в тот успех, которого добилась «Грузинская мечта» является важнейшим. Исходя из этого, я хочу поблагодарить вас, а также выразить надежду и веру, что наше сотрудничество в будущем принесет еще больший результат. Я хотел бы кратко подвести итоги деятельности политического объединения «Грузинская мечта — демократическая Грузия». В стране, с осени 2011 года, когда Бидзина Иванишвили объявила о создании партии и случился огромны перелом в стиле управления страной, и в нашей стране была создана совершенно другая политическая среда, чем была раньше, эти переломы сегодня принесли результаты, которыми мы все должны справедливо гордиться», — заявил Георгий Квирикашвили.



По его словам, самый большой прорыв произошел в направлении прав человека и создании в стране свободной среды.



«Сегодня наша страна справедливо гордится, исходя из того, что совершенно на другом уровне защищены права человека, право на собственность каждого гражданина и больше нет той вредной практики, которая была в нашей стране до 2012 года. По самым важным направлением, где были самые болезненные провалы — сфера здравоохранения, сельское хозяйство и содействие местного предпринимательства, по этим направлением наше правительство сделало особый акцент. Сегодня у нас действительно есть достижения по этим направлениям, однако дальнейшего улучшения требует как сфера здравоохранения, так и все другие направления. Необходимо отметить те очень важные достижения, которые есть у страны в направлении внешней политики. Как вы знаете, сегодня граждане Грузии могут свободно путешествовать в европейскую Шенгенскую зону. Сегодня нашим согражданам не нужна виза для поездки в Европу, и это прежде всего — политическое доверие Евросоюза к грузинскому населению и, конечно, политике правительства», — заявил премьер-министр.



По его словам очень важна та динамика, которая создана в стране в направлении экономического развития, главной предпосылкой чего является та свобода, которая есть в стране.



По заявлению премьер-министра, важен уровень стабильности, который создан в стране из-за той разумной внешней политики, которую осуществляют власти «Грузинской мечты».



«Я всегда рад, когда приезжаю в Аджарию, и чувствуется тот особый пульс, который вызван высокой динамикой. Меня очень радует, что туристический сезон в Аджарии уже длится в течение 12 месяцев и это чувствуется не только в больших гостиницах, но и в семейных гостиницах и уже широкие слои населения на себе чувствуют тот доход, которые приносит туризм. Хочу, вместе с вами подвести итоги важных проектов, осуществленных в Аджарии, которые служат продвижению региона и нашей страны, улучшению жизни каждого гражданина и поговорить о запланированных проектах, которые мы планируем осуществить в Аджарии», — заявил Георгий Квирикашвили.















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